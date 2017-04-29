Ту-160 впервые возглавит на параде Победы группу из четырех Ту-22М3

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Впервые в этом году во время воздушной части парада Победы над Красной площадью пролетит ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации.

Как сообщили журналистам в Минобороны, необычное построение возглавит стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь".

Также в составе "кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" впервые пролетят на новых истребителях Су-30СМ.

Воздушные суда, участвующие в параде, до 9 мая базируются на восьми аэродромах в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Полеты вертолетов будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час.

Откроют воздушную часть парада вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27.

Всего в военном параде примут участие 72 самолета и вертолета. Экипажи уже завершили тренировки над Алабино и проведут две репетиции над Москвой — 4 и 7 мая.