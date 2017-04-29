ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету готово на 99%, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю.
"Я думаю, что стоит ожидать прорыва по полному согласованию текста договора", — добавил он.
Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года. Спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Взлетная масса вертолета может составить 38 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.
В ноябре прошлого года Александр Михеев, тогда возглавлявший холдинг "Вертолеты России", сообщал, что Россия и Китай в ближайшие два месяца планируют подписать контракт на совместное проектирование тяжелого вертолета.