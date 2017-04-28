Минобороны издаст сборник с предложениями по борьбе с мировым терроризмом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минобороны России обобщит предложения по борьбе с мировым терроризмом, прозвучавшие на VI Московской конференции по международной безопасности, и издаст итоговый сборник, сообщили в пятницу в военном ведомстве.

В работе конференции по международной безопасности приняли участие 22 министра обороны, 14 начальников генеральных штабов и заместителей министров военных ведомств 35 делегаций различного уровня, а также российские и зарубежные эксперты.

"Все выступления, идеи и соображения, озвученные как на пленарных заседаниях и дискуссиях, так и на полях конференции, будут обобщены и войдут в итоговый сборник конференции", — сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на конференции прозвучало более ста выступлений должностных лиц высокого уровня и авторитетных военных экспертов по вопросам глобальной международной безопасности, борьбы с терроризмом, проблемам безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, проблематики противоракетной обороны и информационной безопасности.

Также в ходе пленарных заседаний свою оценку ситуации по вопросам глобальной безопасности озвучили руководители международных организаций.

На полях конференции состоялось свыше 40 двусторонних переговоров между различными странами и международными организациями, сообщили в военном ведомстве.

Всего на конференции присутствовало более 800 гостей из 86 стран мира, наиболее представительные делегации были представлены странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Европы и Латинской Америки. Работу конференции освещало более 400 журналистов из 32 стран, представляющих 139 мировых СМИ.