Гонка в воздухе: Россия и США работают над проектами скоростных вертолетов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В апреле американские авиастроительные корпорации Boeing и Lockheed Martin продемонстрировали широкой публике свои проекты перспективных скоростных вертолетов, которые в будущем должны стать основой армейской авиации США. Boeing опубликовала на официальном сайте компании видеоролик с испытаниями винтокрылого разведчика S-97 Raider, Lockheed Martin раскрыл подробности программы FVL-M, в рамках которой разрабатываются две машины — ударная и транспортная. Оба проекта пока далеки от завершения, но уже можно судить, каким видят американские авиаконструкторы вертолет XXI века.
Не отстают от них и российские специалисты. В нашей стране ведется разработка ряда проектов скоростных вертолетов как военного, так и гражданского назначения, не уступающих по своим характеристикам западным образцам. Несмотря на то что финансирование ряда перспективных программ было урезано в связи с сокращениями оборонного бюджета, у России есть все возможности не отстать в этой скоростной гонке от вероятного противника.
Прототип Х
Базой, на которой будет строиться вся американская программа скоростных вертолетов, стала экспериментальная машина Sikorsky X2, впервые поднявшаяся в воздух 27 августа 2008 года. Уже через два года прототип установил неофициальный мировой рекорд скорости среди винтокрылой техники, разогнавшись до 460 километров в час. Таких характеристик американским конструкторам удалось достичь благодаря использованию ряда технологических хитростей.
Х2 построен по соосному принципу и имеет два несущих винта, один располагается над другим. Подобная схема нам хорошо известна, она была реализована в вертолетах КБ Камова — Ка-50, Ка-52, Ка-27, Ка-226 и других. У таких машин выше маневренность, устойчивость к боковому ветру, их проще пилотировать в горах и над пересеченной местностью. На больших скоростях, когда у летчика мало времени на принятие решения, эти достоинства становятся жизненно важными.
Последний полет Х2 был совершен 14 июля 2011 года, после чего было объявлено о завершении программы. Но полученные наработки американские авиаконструкторы использовали для реализации новых программ скоростных вертолетов.
Боец и разведчик
В середине апреля корпорации Sikorsky и Boeing опубликовали видео с изображением перспективных машин семейства FVL-M (Future vertical lift — Medium, "Вертолет будущего — средний"). В ролике представлены компьютерные модели транспортного и ударного вертолетов — в "железе" их еще нет. Первый, как утверждается, сможет достигать крейсерской скорости 460 километров в час, перевозить 12 человек в десантном отделении, работать в любых погодных условиях. В перспективе эти машины должны заменить устаревающий парк американских многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk.
Ударная версия FVL-M максимально унифицирована с транспортной. У этих машин одинаковые двигатели, несущие и толкающие винты, оперение, бортовое радиоэлектронное оборудование, топливные системы. Это значительно упрощает производство обоих типов вертолетов. Главное отличие ударной машины — пилоты располагаются в кабине один за другим, по тандемной схеме. Предполагается, что эти вертолеты заменят AH-64 Apache, стоящие на вооружении армии США с 1984 года.
Параллельно программе FVL-M концерн Lockheed Martin занимается испытаниями легкого вертолета-разведчика S-97 Raider, который тоже является прямым потомком прототипа Х2. Свой первый полет он совершил в мае 2015 года и смог достичь крейсерской скорости 407 километров в час. Фюзеляж машины полностью выполнен из композитных материалов, что позволило снизить ее массу и радиолокационную заметность.
Ряд экспертов, впрочем, сомневается в целесообразности этого проекта. Boeing и Sikorsky уже пытались совместно создать легкий малозаметный разведывательный вертолет, получивший название RAH-66 Comanche. Было построено два опытных образца, однако в 2004 году программа была закрыта. Опыт войн в Ираке и Афганистане показал, что гораздо дешевле и эффективнее использовать беспилотные самолеты-разведчики, чем вкладывать средства в производство разведывательных вертолетов и обучение пилотов с последующим риском для машин и экипажей.
Чем ответим?
В России проекты скоростных вертолетов представлены амбициозными разработками конструкторских бюро Миля и Камова. Несмотря на то что большинство из них пока существуют лишь в виде макетов, есть и летающие прототипы. По мнению аналитиков, вооруженным силам будущего подобные машины необходимы. В случае полномасштабной войны между противниками с сопоставимым уровнем военно-технического развития время жизни вертолета на поле боя будет исчисляться считанными минутами, если не секундами.
Работы над этой машиной по проекту ПСВ (перспективный скоростной вертолет) начались в 2013 году, а 29 декабря 2015 года она впервые поднялась в воздух и попала в объективы телекамер. Внешне демонстратор действительно сильно напоминает Ми-24, за исключением более обтекаемых форм фюзеляжа и одноместной кабины взамен двухместного тандема. Летчики, пилотировавшие летающую лабораторию, отметили хорошую устойчивость и управляемость вертолета и его высокие динамические характеристики.
Технологии, обкатанные на демонстраторе, будут использованы в одном или нескольких проектах, существующих пока в виде макетов. В августе 2015 года на авиашоу МАКС в Москве сотрудники вертолетного завода им. Миля показали демонстрационный образец RACHEL (Russian Advanced Commercial Helicopter — "Российский продвинутый коммерческий вертолет"). По заявленным характеристикам, он сможет взять на борт до 24 пассажиров или 2,5 тонны груза и перевезти его с максимальной скоростью 500 километров в час. Ранее сообщалось о работах над проектом Ми-1Х — скоростным вертолетом с одним несущим и одним толкающим винтами. Согласно заявленным характеристикам, он будет способен разгоняться до 520 километров в час.
Ряд крайне необычных вариантов предложили и "камовцы". Еще в 2009 году КБ сообщило о начале разработки скоростного вертолета Ка-92 с соосной схемой расположения двух несущих винтов, толкающим винтом и "самолетным" оперением. Предполагается, что его крейсерская скорость составит около 430 километров в час, он сможет брать на борт до 30 пассажиров и без дозаправки преодолевать 1400 километров. Такие машины очень бы пригодились не только в армии, но и, например, для доставки рабочих-вахтовиков в труднодоступные регионы страны. Ранее сообщалось, что полноценный прототип может подняться в воздух до 2020 года.
Но, пожалуй, самым необычным и трудным в реализации является проект Ка-90. Его концепт-модель была впервые представлена в 2008 году. Вместо толкающего винта планировалось оснастить этот вертолет полноценным реактивным двигателем. По задумке конструкторов, эта машина должна вертикально взлетать с помощью укороченного несущего винта, достигать скорости 400 километров в час, а затем переходить в реактивный режим и разгоняться до совсем уж фантастических 700-800 километров в час. Лопасти винта при этом складываются и убираются в специальный "футляр".
Незадолго до посадки реактивный двигатель выключается, лопасти раскладываются и чудо техники садится "по-вертолетному". Впрочем, об этом проекте не было ничего слышно уже несколько лет, поэтому судить о его перспективах пока преждевременно.