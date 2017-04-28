Спецоборудование с затонувшего в Черном море судна "Лиман" эвакуировали

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все специальное оборудование с затонувшего в Черном море судна Черноморского флота РФ "Лиман" эвакуировано экипажем, сообщает в пятницу Минобороны России.
Отмечается, что все члены экипажа, спецоборудование и документация "Лимана" доставлены самолетом Минобороны России на базу Черноморского флота.
"Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа…, корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Всё съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", — говорится в релизе.