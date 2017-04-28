Фрегат "Адмирал Эссен" начал переход с Балтфлота на Черноморский

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" начал переход с Балтийского флота на Черноморский, сообщает в пятницу ЧФ РФ.

"Первый серийный фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, приступил к выполнению задач межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации", — говорится в релизе.

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Фрегат передан флоту 7 июня 2016 года.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).