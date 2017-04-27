Глава "Ростеха" отчитался о поставках С-300 Ирану

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия выполнила все обязательства перед Ираном по поставке С-300 в 2016 году, сообщил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В четверг вечером президент РФ Владимир Путин принял Чемезова в Кремле. Руководитель госкорпорации доложил ему об основных итогах года.

"Также мы завершили поставку С-300 в Иран. Все свои обязательства выполнили", — сказал Чемезов.