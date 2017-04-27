Россия поставит Индии 200 Ка-226

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия поставит Индии 200 вертолетов Ка-226, 160 машин будут изготавливаться по лицензии в Индии, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг вечером Путин принял Чемезова в Кремле.

"Также был подписан (в 2016 году) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией. Мы должны поставить туда 200 вертолетов, 40 готовы", — сказал Чемезов.

В свою очередь Путин поинтересовался стоимостью контракта. "Более миллиарда (долларов). Сорок машин будет готово, мы поставим. И 160 будет изготавливаться по лицензии на территории Индии", — отметил глава "Ростеха".