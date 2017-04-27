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Безопасность

В Совфеде прокомментировали слова Генштаба о возможном ядерном ударе США

08:4327.04.2017
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot. Архивное фотоАмериканские ракеты Patriot. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия сможет дать жесткий ответ на возможный ядерный удар со стороны США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Слова сенатора стали ответом на заявление первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира. По словам генерала, что противоракетная оборона США, которая создается в Европе, создает возможность для внезапного ядерного удара по России.

Церемония начала строительства комплекса ПРО США в поселке Редзиково, Польша. Архивное фото
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
Мнение: "кнопка пуска" в руках США повышает опасность ЕвроПРО

"Ясный сигнал"

По мнению Клинцевича, слова Познихира были обращены к нескольким адресатам.

"Первый адресат — мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор уверен, что самой верной гарантией сохранения мира сейчас является способность Москвы "самым жестким образом ответить на возможную агрессию".

"И, наконец, самый главный адресат — российские граждане. Им нечего опасаться: ситуация под контролем", — добавил парламентарий.

Аргументы Генштаба

Российские военные считают, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории "создают мощный скрытый компонент" для возможного ракетно-ядерного удара.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
По словам Познихира, действия США в области противоракетной обороны стимулируют гонку вооружений и вынуждают другие государства принимать ответные меры. Развертывание американской ПРО системы нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

По данным Минобороны, за последние 15 лет Вашингтон потратил на ПРО 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет американские власти выделят на эти цели еще около 55 миллиардов.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал Познихир.

Генерал также добавил, что Иран и Северная Корея, которых США позиционируют как "главную угрозу", располагают максимум десятком баллистических ракет средней дальности.

Главная цель — Россия и Китай

Корабли ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
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Виктор Познихир отметил, что на самом деле главной целью американской ПРО являются Россия и Китай.

"Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасность, которую представляет глобальная система ПРО для стратегического баланса сил в мире. Аргументы не воспринимаются, очевидные факты игнорируются. США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", — отметил российский генерал.

Что представляет собой американская ПРО в Европе

США занимаются созданием системы глобальной противоракетной обороны более десяти лет. В Москве не раз говорили, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
СМИ раскрыли секрет "красной кнопки" на столе Трампа
Администрация президента Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. В Вашингтоне отмечают, что главную угрозу представляют Иран и КНДР.

Система противоракетной обороны будет включать в себя две американские базы — в Румынии и Польше.

По данным российского Генштаба, к 2018 году в Румынии будет развернут наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор". При этом американские военные уже разместили там универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк".

"Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России", — сказал накануне начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

Профессор Академии военных наук Владимир Козин согласился с опасениями главы Генштаба.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Конечно, это опасно. Поскольку шахты на базе в Румынии, которая уже действует, и такие же точно установки появятся на территории Польши, позволяют загружать не только оборонительные виды вооружений, но одновременно, и в этом нет никакого спора, туда можно загружать наступательные виды вооружений в виде крылатых ракет. Поэтому слова начальника российского Генштаба — совершенно справедливое замечание", — заявил Козин в эфире радио Sputnik.

"Кнопка запуска будет находиться не в Бухаресте и не в Варшаве, когда там закончится строительство комплекса, а будет находиться в руках американского военно-политического руководства. А это повышает опасность применения таких видов вооружений", — добавил военный эксперт.

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