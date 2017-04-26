Минобороны закупит партию бронетранспортеров БТ-3Ф

ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Минобороны РФ планирует закупить партию новых бронетранспортеров БТ-3Ф производства Волгоградского тракторного завода для опытной эксплуатации, сообщил сегодня замминистра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки на оборонные предприятия Волгограда.

"Практика инициативных работ приветствуется министерством обороны. Но есть правило: любая техника, сделанная в инициативном порядке, должна соответствовать нашим требованиям. Мы не присутствуем в процессе создания инициативной техники, а только на этапе ее опытной эксплуатации. Поэтому мы по договоренности закупим партию, проведём испытания, а по результатам сделаем выводы. У нас есть профильный институт, он проводит испытания", — сказал Борисов.

Сейчас на вооружении российской армии состоят бронетранспортеры МТ-ЛБ, которые производились на Украине. Бронетранспортёр БТ-3Ф был разработан с целью замены украинских броневиков.