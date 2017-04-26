Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на 150-й секунде полёта, сообщил в среду начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны России Сергей Ягольников.

Министерство обороны РФ 26-27 апреля проводит VI Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2017; в ней участвуют главы и эксперты военных ведомств, руководители международных организаций, представители неправительственных учреждений и академических кругов.

"Период подготовки применения ПРО обеспечивает достаточный баланс времени для обстрела российских межконтинентальных баллистических ракет на восходящем активном участке траектории их полёта. Получаются цифры такие. При использовании внешнего целеуказания от космического аппарата пуск противоракет возможен уже на 85-й секунде после старта МБР. 20 секунд — это обнаружение старта. 20 секунд — время доведения команд боевого управления. 45 секунд — время предстартовый подготовки противоракеты с учётом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу", — сказал Ягольников в ходе конференции.

Он отметил, что ряд американских учёных подтверждают эти расчеты российских военных специалистов.