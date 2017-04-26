Генштаб: Россия вынуждена совершенствовать стратегические ядерные силы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия вынуждена совершенствовать свои стратегические ядерные силы, она не может допустить, чтобы ее баллистические ракеты были перехвачены, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"Если речь идет о средствах преодоления ПРО, Россия вынуждена совершенствовать свои стратегические ядерные силы. Мы эти меры будем принимать, потому что мы не можем допустить, чтобы наши баллистические ракеты и боевые блоки были перехвачены", — сказал Познихир.