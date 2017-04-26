Генштаб: ПРО США позволяет нанести внезапный ядерный удар по России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ПРО США создает возможность для внезапного ракетно-ядерного удара по России, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", — сказал он.