Минобороны через суд расторгает договор с украинским разработчиком "Сатаны"

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Министерство обороны России требует в арбитражном суде Москвы расторгнуть государственный контракт с украинским КБ "Южное", разработчиком ракетно-космической техники, и взыскать с него более 1,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Контракт был заключен 29 августа 2003 года. Он предусматривал проведение по заказу российского оборонного ведомства украинским госпредприятием опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").

Истец требует взыскать с ответчика 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения (в эту сумму он оценил оплаченные, но не выполненные работы), более 3 миллионов рублей процентов, а также 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта.

Представитель КБ "Южное" в суде исковые требования не признал и попросил полностью их отклонить. По его словам, передача российской стороне результатов ОКР была остановлена в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. Как пояснил ответчик, это является обстоятельством непреодолимой силы, что подтверждено соответствующим сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины.

Кроме того, ответчик заявил о пропуске российским министерством обороны годичного срока исковой давности, предусмотренного нормами украинского права, а также о несоблюдении российской стороной обязательного претензионного порядка урегулирования спора.

Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области. В частности, КБ ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и др. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на днепропетровском заводе "Южмаш".