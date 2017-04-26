Россия поможет модернизировать кубинскую "оборонку"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия ведёт модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы — соответствующее соглашение было подписано в 2016 году, заявил журналистам в среду замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"Мы подписали соответствующее соглашение в прошлом году, работа ведётся", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Детали не уточняются.

Он также отметил, что интерес к помощи России в модернизации своего ВПК проявляют ещё ряд стран Латинской Америки.