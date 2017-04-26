Глава ФСБ заявил, что ИГ* пытается создать глобальную террористическую сеть

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Боевики запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, осознавая, что им грозит полное уничтожение, начали менять тактику, и в настоящее время фактически создана новая глобальная террористическая сеть, считает директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусра"*, а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде", осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику. В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз. Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети", — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной безопасности.

* Террористическая организация, запрещенная в России