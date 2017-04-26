Дата проведения совета Россия-НАТО на уровне послов пока не обсуждалась

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что к обсуждению подготовки встречи в формате Россия-НАТО на уровне послов еще не приступали.

"Еще не приступали к подготовке", — сказал Грушко журналистам.

По его словам, ко встрече в министерском формате Россия-НАТО "необходимо тщательно подготовиться, чтобы выйти с каким-то результатом".

По словам Грушко, НАТО пока не готово изменить свою позицию, в частности, в вопросах развертывания на восточном фланге, "которое должно быть завершено в июне этого года".

Он также подчеркнул, что Альянс не готов изменить схему отношений с Россией, манеру вести политический диалог, "не переводить его на экспертный уровень, прежде всего, по военной линии". "А это абсолютно необходимо, если НАТО реально хочет двигаться в сторону деэскалации", — указал Грушко.