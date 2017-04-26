Морпехи Каспийской флотилии ликвидировали "террористов" на учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Морские пехотинцы Каспийской флотилии ликвидировали условных террористов в Дагестане в рамках внезапной проверки боеготовности под руководством командующего, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

В учениях задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок", а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота. Также в проверке участвуют около одной тысячи военнослужащих.

"В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии батальон морской пехоты провел учения с боевой стрельбой на полигоне Аданак. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в ходе активной фазы личный состав батальона отработал действия подразделений в противодесантной обороне с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

На первом этапе учения в целях предотвращения высадки условного противника артиллерийской батареей была проведена стрельба с закрытой огневой позиции по его десантному отряду. На втором этапе учения подразделения морской пехоты перешли в наступление.

"В ходе наступления при огневой поддержке бронетранспортеров и артиллерии пехотинцы выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и метание гранат по мишенным позициям имитирующим боевую технику и личный состав условного противника. Также отработана организация взаимодействия подразделений морской пехоты флотилии при совершении марша и в районах действий диверсионно-террористических групп условного противника", — уточнил Астафьев.