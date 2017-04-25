Бойцам Росгвардии закупают реактивные пехотные огнеметы "Шмель"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) закупает реактивные пехотные огнеметы "Шмель", следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что 200 огнеметов РПО-А должны быть поставлены в войсковую часть в подмосковной Балашихе. Их стоимость составляет более 14 миллионов рублей.

РПО-А поражает противника в городских, полевых условиях и в горах, а также способен разрушить укрытия и легкобронированную технику.

Росгвардия во взаимодействии с правоохранительными органами страны занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Подразделения войск Росгвардии охраняют важные государственные объекты и спецгрузы, содействуют ФСБ в охране границ, контролируют оборот оружия, частную охранную деятельность, оказывают услуги населению по охране объектов, домов, квартир и других мест хранения имущества граждан.

Кроме того, Росгвардия получила полномочия принимать участие в разработке мер безопасности гражданской авиации, а также право государственного надзора обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включая плановые проверки и составление административных протоколов в случае нарушения.