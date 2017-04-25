Бойцам Росгвардии закупают реактивные пехотные огнеметы "Шмель"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) закупает реактивные пехотные огнеметы "Шмель", следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что 200 огнеметов РПО-А должны быть поставлены в войсковую часть в подмосковной Балашихе. Их стоимость составляет более 14 миллионов рублей.
РПО-А поражает противника в городских, полевых условиях и в горах, а также способен разрушить укрытия и легкобронированную технику.
Росгвардия во взаимодействии с правоохранительными органами страны занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Подразделения войск Росгвардии охраняют важные государственные объекты и спецгрузы, содействуют ФСБ в охране границ, контролируют оборот оружия, частную охранную деятельность, оказывают услуги населению по охране объектов, домов, квартир и других мест хранения имущества граждан.
Кроме того, Росгвардия получила полномочия принимать участие в разработке мер безопасности гражданской авиации, а также право государственного надзора обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, включая плановые проверки и составление административных протоколов в случае нарушения.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВ России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.<br />На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
В России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.<br />На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкО создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.<br />На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
О создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.<br />На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.<br />На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
В новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.<br />На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
© РИА Новости . Макс ВетровПерейти в фотобанкНациональная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ. <br />На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
Национальная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ. <br />На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.<br />На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
Кроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.<br />На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.<br />На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
В войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.<br />На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
Боксер Рой Джонс фотографируется с сотрудниками полиции после мастер-класса в зале спортивного комплекса МВД в Москве.
Сотрудники спецподразделений УФСИН, МВД и Национальной гвардии во время тактико-специальных учений по ликвидации массовых беспорядков в колонии поселка Горный Новосибирской области.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтруктура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.<br />На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
Структура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.<br />На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкСогласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.<br />На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Согласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.<br />На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
Мальчик знакомится со специальной экипировкой бойцов СОБРа во время дня открытых дверей подразделения во Владивостоке.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
Военнослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВойска Росгвардии укомплектовываются смешанным способом, который включает как срочную службу, так и контракт.<br />На фото: отработка задержания вооруженных бандитов патрульно-розыскной собакой Росгвардии.
Войска Росгвардии укомплектовываются смешанным способом, который включает как срочную службу, так и контракт.<br />На фото: отработка задержания вооруженных бандитов патрульно-розыскной собакой Росгвардии.
Сводный военный оркестр войск Росгвардии на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня-2016" на Красной площади в Москве.
Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД во время тренировки к параду на Красной площади в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.