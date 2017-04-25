Глава ОДК: ВМФ больше не зависит от импортных газотурбинных агрегатов

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проблема зависимости российского Военно-морского флота от импортных газотурбинных агрегатов полностью решена, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александр Артюхов.

Глава государства во вторник посетил НПО "Сатурн", где осмотрел сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов имени Федора Ушакова, ознакомился с разработками предприятия и дал старт испытаниям отечественного корабельного газотурбинного агрегата. Демонстрируя главе государства один из двигателей, руководитель ОДК, а также управляющий директор НПО "Сатурн" Виктор Поляков отметили, что теперь в России "полностью закрыта проблема зависимости от украинских агрегатов".

Путин поздравил двигателестроителей с этим успехом. Руководители предприятия подчеркнули, что развернутое на НПО "Сатурн" производство газотурбинных агрегатов "находится на самом современном технологическом уровне, позволяет на равных участвовать в международной кооперации, имеет конкурентоспособные цены". Главе государства, в частности, продемонстрировали крупнейший производимый на НПО "Сатурн" газотурбинный двигатель ГТД-100/110.

Артюхов отметил, что работы по модернизации этого агрегата, который был прежде полностью украинского производства, завершатся в мае 2018 года. Вместе с тем, управляющий директор НПО "Сатурн" подчеркнул, что сегодня перед предприятием стоит вопрос о серийном производстве этих двигателей. По его словам, до 2025 года потребность российской экономики составляет примерно 60 таких машин. Сопровождавший президента вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что "на комиссию по импортозамещению на май уже поставлен этот вопрос для обсуждения его с "Газпромом".

Осмотрев еще ряд двигателей, которые в прошлые годы производились исключительно на украинском предприятии "Мотор Сич", президент отметил, что производимые на НПО "Сатурн" аналоги имеют "гораздо лучшие характеристики и абсолютно конкурентоспособны".

"Это приобретение Россией новых компетенций, которых не было еще в 2014 году", — сказал в свою очередь Артюхов. Российские двигателестроители подчеркнули, что проект создания газотурбинного агрегата, старт испытаниям которого дал во вторник Путин, реализовывался в условиях беспрецедентной слаженности и оперативности всех вовлеченных структур и ведомств.

"Мы закрываем потребность России в корабельных ГТА на десятилетия вперед", — сказал глава НПО "Сатурн" Поляков.