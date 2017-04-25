Глава ОДК: ВМФ больше не зависит от импортных газотурбинных агрегатов

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Проблема зависимости российского Военно-морского флота от импортных газотурбинных агрегатов полностью решена, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александр Артюхов.
Путин поздравил двигателестроителей с этим успехом. Руководители предприятия подчеркнули, что развернутое на НПО "Сатурн" производство газотурбинных агрегатов "находится на самом современном технологическом уровне, позволяет на равных участвовать в международной кооперации, имеет конкурентоспособные цены". Главе государства, в частности, продемонстрировали крупнейший производимый на НПО "Сатурн" газотурбинный двигатель ГТД-100/110.
Артюхов отметил, что работы по модернизации этого агрегата, который был прежде полностью украинского производства, завершатся в мае 2018 года. Вместе с тем, управляющий директор НПО "Сатурн" подчеркнул, что сегодня перед предприятием стоит вопрос о серийном производстве этих двигателей. По его словам, до 2025 года потребность российской экономики составляет примерно 60 таких машин. Сопровождавший президента вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что "на комиссию по импортозамещению на май уже поставлен этот вопрос для обсуждения его с "Газпромом".
Осмотрев еще ряд двигателей, которые в прошлые годы производились исключительно на украинском предприятии "Мотор Сич", президент отметил, что производимые на НПО "Сатурн" аналоги имеют "гораздо лучшие характеристики и абсолютно конкурентоспособны".
"Это приобретение Россией новых компетенций, которых не было еще в 2014 году", — сказал в свою очередь Артюхов. Российские двигателестроители подчеркнули, что проект создания газотурбинного агрегата, старт испытаниям которого дал во вторник Путин, реализовывался в условиях беспрецедентной слаженности и оперативности всех вовлеченных структур и ведомств.
"Мы закрываем потребность России в корабельных ГТА на десятилетия вперед", — сказал глава НПО "Сатурн" Поляков.