Замминистра обороны: Россия опережает страны ЕС в поставках военной техники

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия уверенно опережает Францию, Германию и Великобританию в объемах поставок вооружения и военной техники за рубеж, сообщила во вторник заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Во вторник в Финансовом университете при правительстве РФ состоялась лекция замминистра обороны Татьяны Шевцовой, в рамках которой она рассказала студентам о современном этапе развития вооруженных сил Российской Федерации.
"В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран", — сказала Шевцова.
Она добавила, что приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ. Также, по словам замминистра, эффективно ведется работа в рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.
Также замминистра обороны рассказала будущим финансовым менеджерам о системе контроля за использованием средств гособоронзаказа, которая функционирует в Минобороны с 2015 года.
"Мы, как государственный заказчик, видим сегодня все расчеты по государственным контрактам, что позволяет нам контролировать целевое использование денежных средств. Так, только в 2016 году уполномоченными банками предотвращено проведение операций в размере 63 миллиардов рублей на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа", — подчеркнула Шевцова.
Она также отметила, что 57% средств, направленных на финансирование гособоронзаказа в 2016 году, головные исполнители потратили на расчеты с кооперацией. "Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоги и оплата коммунальных услуг составили 30%", — резюмировала замминистра обороны.
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкОбразцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".