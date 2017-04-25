Замминистра обороны: Россия опережает страны ЕС в поставках военной техники

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия уверенно опережает Францию, Германию и Великобританию в объемах поставок вооружения и военной техники за рубеж, сообщила во вторник заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Во вторник в Финансовом университете при правительстве РФ состоялась лекция замминистра обороны Татьяны Шевцовой, в рамках которой она рассказала студентам о современном этапе развития вооруженных сил Российской Федерации.

"В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран", — сказала Шевцова.

Она добавила, что приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ. Также, по словам замминистра, эффективно ведется работа в рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.

Также замминистра обороны рассказала будущим финансовым менеджерам о системе контроля за использованием средств гособоронзаказа, которая функционирует в Минобороны с 2015 года.

"Мы, как государственный заказчик, видим сегодня все расчеты по государственным контрактам, что позволяет нам контролировать целевое использование денежных средств. Так, только в 2016 году уполномоченными банками предотвращено проведение операций в размере 63 миллиардов рублей на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа", — подчеркнула Шевцова.

Она также отметила, что 57% средств, направленных на финансирование гособоронзаказа в 2016 году, головные исполнители потратили на расчеты с кооперацией. "Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоги и оплата коммунальных услуг составили 30%", — резюмировала замминистра обороны.