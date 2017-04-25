Путин назвал принципиально важным процесс импортзамещения в ОПК

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе – принципиально важный вопрос для надежного обеспечения технологической независимости РФ, считает президент РФ Владимир Путин.

"Реализация программ импортозамещения в Оборонном комплексе — вопрос принципиальный для возможного обеспечения нашей обороноспособности и технологической независимости. На эти цели направляются серьезные ресурсы, проводятся комплексные масштабные проекты", — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.