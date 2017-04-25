Путин рассказал о производстве газотурбинных двигателей в России

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Производство на НПО "Сатурн" корабельных газотурбинных двигателей для российского флота позволит отказаться от закупок этого оборудования с Украины, фактически, в РФ создана новая научная отрасль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь с 2014 года проводится работа по организации производства корабельных газотурбинных двигателей для боевых кораблей. Это позволит нам самим производить и обслуживать такие двигатели. Вы знаете, что до 2014 года мы такие двигатели закупали на Украине. К сожалению, не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла", — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которая проходит в НПО "Сатурн".

Как заявил президент РФ, импортозамещение стало вынужденной мерой, но пошло на пользу военной промышленности с технологической точки зрения. "За это время с декабря 2014 года и по сегодняшний день нами создана, фактически, новая научная отрасль и новая отрасль производства", — сказал Путин.

"Такой компетенции раньше в России не было. Приятно отметить, что работа выполнена фактически, досрочно. Мы предполагали, что перенесем график вправо по строительству соответствующих военных кораблей года на два, но получится, что чуть поменьше – года на полтора сдвижка", — сказал президент.

Он отметил, что решение развивать соответствующие отрасли у себя было верным.

"Поскольку мы получили не только новую компетенцию, но и технику – более современную, по сравнению с той, что мы брали раньше. Ее КПД выше на 10-15% и ресурс больше", — сказал Путин.