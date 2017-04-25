Путин поручил проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружения

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружения.

"По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно обеспечить в требуемые сроки выполнение заявок по линии ВТС становится все сложнее. Очевидно, что если сегодня мы будем отказываться от зарубежных заказов, то завтра можем упустить перспективных партнеров, уйти с рынка", — заявил Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

"В этой связи прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружения", — добавил он.