Путин дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей

РЫБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе посещения НПО "Сатурн" — одного из ведущих предприятий "Объединенной двигателестроительной корпорации" — дал старт масштабному проекту в сфере импортозамещения — производству в России корабельных газотурбинных двигателей, которые призваны заменить ранее закупаемые у украинского предприятия силовые установки.

В присутствии президента на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Путин из диспетчерской дал команду на технический пуск газотурбинного агрегата. Его испытания проводятся в уникальном сборочно-испытательном комплексе, построенном на предприятии.

Глава государства поблагодарил работников НПО "Сатурн", отметивших, что президент присутствует на историческом для российской экономики событии.

Путин напомнил, что корни сегодняшнего события — в 2014 году, "когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию". "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", — подчеркнул Путин.

Со своей стороны, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что произошедшее сегодня на НПО "Сатурн" — "это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли — газотурбинного двигателестроения".

"До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Сегодняшний день — это фактически запуск новой отрасли — корабельного двигателестроения", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки — фактически за два с половиной года от момента принятия решения. "Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке", — добавил Рогозин.

"Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали", — заявил Д.Рогозин.