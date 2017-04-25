США
25.0425 апреля15:40МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Путин дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей

15:3325.04.2017
01560
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

РЫБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе посещения НПО "Сатурн" — одного из ведущих предприятий "Объединенной двигателестроительной корпорации" — дал старт масштабному проекту в сфере импортозамещения — производству в России корабельных газотурбинных двигателей, которые призваны заменить ранее закупаемые у украинского предприятия силовые установки.

Сотрудник предприятия в цехе военного завода. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
В РФ испытывают двигатель для самых больших кораблей на воздушной подушке

В присутствии президента на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Путин из диспетчерской дал команду на технический пуск газотурбинного агрегата. Его испытания проводятся в уникальном сборочно-испытательном комплексе, построенном на предприятии.

Глава государства поблагодарил работников НПО "Сатурн", отметивших, что президент присутствует на историческом для российской экономики событии.

Путин напомнил, что корни сегодняшнего события — в 2014 году, "когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию". "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", — подчеркнул Путин.

Со своей стороны, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что произошедшее сегодня на НПО "Сатурн" — "это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли — газотурбинного двигателестроения".

"До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Сегодняшний день — это фактически запуск новой отрасли — корабельного двигателестроения", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки — фактически за два с половиной года от момента принятия решения. "Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке", — добавил Рогозин.

"Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали", — заявил Д.Рогозин.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена