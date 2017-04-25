Чайка: России все чаще отказывают в выдаче обвиняемых

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В 2016 году выросло с 63 до 66 число отказов в удовлетворении российских запросов о выдаче обвиняемых в России лиц, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2016 году.

"В международном сотрудничестве в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам сохранился ряд проблем. К ним прежде всего относятся длительность рассмотрения российских запросов компетентными органами иностранных государств, а также необоснованные отказы в их исполнении. В частности, в 2016 году отказано в удовлетворении 66 российских запросов о выдаче (в 2015 году – 63)", — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает генпрокурор, основаниями для отказа в выдаче в 15 случаях явилось наличие у запрашиваемого лица гражданства страны, на территории которой он находится, в 11 – предоставление запрашиваемому лицу убежища, в шести — истечение сроков давности, в пяти в отсутствие состава преступления по законодательству запрашиваемого государства.

"Между тем имелись и политизированные, по нашему мнению, отказы в выдаче. В ряде случаев статус беженца предоставлялся лицу, разыскиваемому за совершение общеуголовных преступлений, что противоречит Конвенции о статусе беженцев 1951 года. На данные факты обращалось внимание зарубежных партнеров в каждом конкретном случае и предлагалось рассмотреть вопрос об отмене статуса. Однако в 2016 году такие решения отменены не были, в том числе в связи с отсутствием процедуры их обжалования", — отмечается в докладе.