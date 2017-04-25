Число терактов в России за год выросло до 25

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Количество зарегистрированных по статье "теракт" преступлений выросло в 2016 роду с 8 до 25, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в стране.

"Количество зарегистрированных преступлений по статье 205 (террористический акт) УК РФ возросло с 8 до 25. При этом 72% таких деяний были пресечены правоохранительными органами на стадиях угроз, приготовления и покушения, а четыре зарегистрированных по статье 205 УК РФ факта имели место в 2015 году", — отмечается в тексте доклада, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Единственный совершенный в 2016 году террористический акт не повлек за собой человеческих жертв — это нападение и поджог в Башкирии административного корпуса АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" с посягательством на жизнь сотрудников полиции и охраны предприятия, совершенные в связи с несогласием с политикой РФ по оказанию военной помощи правительству Сирии, говорится в тексте доклада. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Также в 2016 году по статье 205 УК РФ возбуждено уголовное дело по факту подрыва самодельного взрывного устройства 31 октября 2015 на борту Airbus А321, следовавшего рейсом Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, в результате которого погибло 224 человека.

"Увеличение количества преступлений экстремистской направленности также в значительной степени явилось следствием активной работы правоохранительных органов по выявлению фактов противоправной деятельности, совершенных в прошлые годы", — подчеркивает генпрокурор.