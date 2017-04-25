Число террористических преступлений в России за год выросло на 45%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рост зарегистрированных в России преступлений экстремистского и террористического характера составил в 2016 году почти 45%, во многом это объясняется работой по выявлению россиян, участвующих в боевых действиях на стороне террористов в Сирии и Ираке, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке.

Анализ статистических данных свидетельствует о ежегодном увеличении в России количества зарегистрированных преступных деяний экстремистской направленности и террористического характера, отмечается в докладе.

"В 2016 году учтено 2227 преступлений террористического характера (+44,8%) и 1450 преступлений экстремистской направленности (+9,1%)… Вместе с тем, повышение количества преступлений террористического характера в последние пять лет обусловлено не увеличением террористической активности в России, а введением в уголовное законодательство новых составов преступлений и повышением эффективности работы правоохранительных органов по выявлению фактов участия россиян и иностранных граждан в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях на территориях Сирии и Ирака", — отмечается в докладе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Генпрокурор подчеркивает, что значительное число зарегистрированных преступлений террористического характера в прошлом году связано с выявлением новых эпизодов преступной деятельности лиц, ранее уже привлеченных к уголовной ответственности по статье 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), статье 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ.