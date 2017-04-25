На Каспийской флотилии началась внезапная проверка боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках внезапной проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и приступили к выполнению учебно-боевых задач", — пояснил Астафьев.

В учениях задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок", а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

"В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу", — отметил полковник.

Затем все участники мероприятия массово вышли из пункта базирования и перешли в районы рассредоточения, организовали все виды охраны и обороны на незащищённом рейде во взаимодействии с противодиверсионным катером "Грачонок".