Зенитные ракеты комплекса С-500 оставят противника без спутников

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Генеральный конструктор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Созинов раскрыл некоторые детали боевых возможностей перспективной российской зенитно-ракетной системы С-500. По его словам, новая ЗРС сможет эффективно поражать цели на высотах до 100 километров. Об этом Созинов рассказал в интервью журналу "Национальная оборона" 24 апреля.

"Мы сделали прогноз развития средств воздушно-космического нападения на ближайшие 25 лет, — пояснил генеральный конструктор. — Наша система должна уметь бороться с теми целями, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться. Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли".

Когда именно первые С-500 поступят на вооружение, пока не сообщалось. Однако в середине апреля главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что это произойдет "в ближайшее время". По мнению многих экспертов, новое оружие позволит прикрыть высоты, ранее недосягаемые для российских средств противовоздушной обороны.

Гроза ракет и спутников

На сегодняшний день самой современной российской ЗРС является система С-400 "Триумф". Ее возможностей хватает для борьбы с любыми существующими аэродинамическими целями — самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами на дальностях до 400 километров и на высотах до 30 километров. Ракеты же перспективной С-500 фактически смогут поражать цели в ближнем космическом пространстве.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"

"Очевидно, что С-500 задумывался как универсальный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны, способный бороться со всей номенклатурой целей, — рассказал РИА Новости военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко. — На тех высотах, о которых говорит Павел Созинов, ее ракеты смогут поражать блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на завершающем этапе траектории их полета. Таким образом, С-500 станет эффективным средством стратегической ПРО".

О том, что новая ЗРС будет ориентирована главным образом на перехват боевых блоков МБР, говорит и тот факт, что второй этап ее испытаний пройдет в Казахстане, на знаменитом полигоне Сары-Шаган. Здесь с 60-х годов прошлого века испытываются отечественные системы ПРО. В частности, комплекс А-135, прикрывающий Москву от ракетного удара, впервые был опробован именно на Сары-Шагане. По словам Павла Созинова, на этом полигоне операторы С-500 будут отрабатывать перехват высотных целей в условиях, приближенных к боевым.

Кроме блоков МБР, С-500 сможет эффективно бороться с гиперзвуковыми целями, орбитальными платформами, высотными беспилотниками. Впрочем, область применения новой системы не ограничивается исключительно функциями ПРО и ПВО. В ближнем космосе, как раз на высотах около 100 километров, действует большинство спутников военного назначения. Они обеспечивают войска связью, навигацией, целеуказанием. Уничтожение спутниковой группировки противника позволит в буквальном смысле "ослепить" и "оглушить" его вооруженные силы, лишив их преимущества. Для достижения этих целей российские оружейники разрабатывают не только новые зенитные ракеты, но и семейство перспективных систем радиоэлектронной борьбы.

Средний радиус

"В соответствии с указаниями руководства страны мы проводим исследования по решению задачи противодействия средствам космического базирования, — подчеркнул Созинов. — Это касается возможностей радиоэлектронного подавления некоторых средств локационной разведки, оптико-электронной разведки и средств связи космического базирования, а также непосредственного функционального поражения тех элементов, которые развернуты на орбите".

В случае полномасштабного военного конфликта позиции российских дальнобойных зенитно-ракетных систем станут одними из основных целей для высокоточного оружия противника. Для их прикрытия необходимы комплексы меньшей дальности, способные эффективно поражать малоразмерные цели. По словам Павла Созинова, подобное оружие создано и уже серийно поставляется в войска.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" запущен в серийное производство. Он позволяет перехватывать практически всю номенклатуру крылатых ракет, аэродинамических целей, — рассказал в интервью Созинов. — Комплекс соответствует лучшим мировым аналогам. Это перспективная система, которая еще минимум 20 лет будет подтверждать свою эффективность".

Экспортный вопрос

ЗРК "Бук-М3" является модификацией еще советской системы ПВО средней дальности. Однако по факту это совершенно новое оружие, значительно превосходящее своих предшественников. "Бук-М3" способен уничтожить крылатую ракету на высоте 10 метров и удалении 40 километров, а также любой самолет или беспилотник на дальностях от 2,5 до 70 километров и высотах от 15 метров до 30 километров. Эти комплексы начали поступать в войска в 2016 году и должны в перспективе заменить устаревающие "Бук-М1" и "Бук-М2".

Говоря о перспективах более ранних зенитно-ракетных систем, Павел Созинов отдельно остановился на проверенных временем С-300 различных модификаций. По его словам, они все еще востребованы на мировом рынке торговли вооружениями. Генеральный конструктор напомнил, что в середине апреля президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Белграду нужны два дивизиона ЗРС С-300 и полковой командный пункт. Эта сделка в настоящий момент обсуждается с Россией. В то же время президент Вучич отметил, что пока никаких конкретных договоренностей с Москвой не достигнуто.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ЗРК С-300 целились по "вражеским" МиГ-31 на учениях в Свердловской области

Созинов считает, что если бы у Белграда в 1999 году были на вооружении системы С-300, НАТО не решилось бы на бомбардировки Югославии, так как авиация альянса понесла бы неприемлемые потери. Сегодняшний интерес Сербии к покупкам современных российских средств ПВО объясним — самыми мощными ЗРК этой страны являются уже сильно устаревшие С-125М1 и "Куб-М". Оба этих комплекса — малой дальности и не в состоянии обеспечить безопасность воздушных границ государства. Однако ряд военных экспертов считает, что сделка по покупке Сербией российских С-300 не состоится по политическим причинам.

"С одной стороны, продажа сербам С-300 может быть нам выгодной, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Особенно если они будут платить живыми деньгами. Но, с другой стороны, никто им на это пойти не позволит. Сербия сейчас находится под сильным давлением Брюсселя. Нынешнее руководство страны открыто афиширует курс на интеграцию в евроатлантические структуры. И разговорами о российском оружии они, скорее всего, пытаются добиться каких-то уступок для себя. Возможно, стараются выбить скидку на западные зенитно-ракетные системы".

Ранее намерения приобрести российские средства ПВО (в частности, С-400) высказывала Турция, действующий член НАТО. Как сообщил журналистам 24 апреля пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, детали этой сделки главы двух государств обсудят 3 мая на переговорах в Сочи.