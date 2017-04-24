Рогозин: ВМФ нуждается в расширении поставок кораблей проекта 21631

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 24 апр — РИА Новости. ВМФ России и, в частности, Черноморский флот нуждаются в расширении поставок малых ракетных кораблей проекта 21631, заявил в понедельник вице-премьер Дмитрий Рогозин на церемонии закладки 10-го корабля этого проекта – "Град".

"Есть потребность насыщения такими кораблями Черноморского флота, на который накладывались ограничения в силу нахождения (Севастополя) в составе Украины… Но, по сути дела, это может быть и Балтика, и северные моря, Тихий океан, любые акватории", — сказал зампред правительства.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся Зеленодольским заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" – уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль "Зеленый Дол", по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главкома по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

Сейчас на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще четырех кораблей проекта – "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон".