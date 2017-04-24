Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Манилу

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" в понедельник покинул порт Манила (Филиппины), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в порт Манила. В рамках визита, который проходил с 20 по 24 апреля, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования ВМС Филиппин и послом России на Филиппинах. Крейсер "Варяг" посетил президент Филиппин Родриго Роа Дутерте", — сообщил Матвеев.

Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели достопримечательности порта и провели товарищеские футбольный и волейбольный матчи с филиппинскими коллегами, а артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба ТОФ, выступили с концертами для военнослужащих ВМС Филиппин, а так же для жителей и гостей Манилы.

Боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода —демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.