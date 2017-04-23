Российский самолет выполнит наблюдательные полеты над Словенией и Хорватией

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский самолет Ан-30Б с 24 по 29 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Словении и Хорватии в рамках договора по открытому небу, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете Ан-30Б над территориями Словении и Хорватии", — сказал он.

Рыжков уточнил, что полеты будут выполняться в период с 24 по 29 апреля с аэродромов открытого неба Любляна (Словения) и Загреб (Хорватия) максимальной дальностью 500 и 1300 километров. Он добавил, что российский самолет выполнит полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а специалисты Словении и Хорватии на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.