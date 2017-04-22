ВМФ России располагает всем для контроля обстановки в Мировом океане

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военно-морской флот России располагает всеми средствами для контроля обстановки в любом районе Мирового океана, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 1" главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"У Военно-морского флота есть все, чтобы контролировать обстановку в любом районе мирового океана", — сказал он, отвечая на вопрос отслеживает ли ВМФ России маневры военно-морских сил США.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США, поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.