НАК сообщил о нейтрализации двух боевиков в Ставропольском крае

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Два бандита оказали силовикам вооруженное сопротивление в Ставропольском крае и были нейтрализованы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, отметив, что один из них прошел подготовку в лагерях "Исламского государства"* и прибыл в Россию для совершения убийств религиозных деятелей.

"Находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы. Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ* и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — ее активным членом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что органы безопасности располагают данными о том, что указанные бандиты вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, "в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц".

* Террористическая организация, запрещенная в России.