Минобороны показало видео с подготовкой боевой техники к Параду Победы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео подготовки экипажей боевой техники к участию в Параде Победы 9 мая.

На подмосковном полигоне Алабино завершился цикл тренировок экипажей механизированной колонны, которая пройдет по Красной площади 9 мая. Всего было проведено 14 тренировок, в них приняли участие более 100 экипажей, отмечается в сообщении.

На опубликованном видео показана одна из последних тренировок, в ходе которой экипажи готовили боевые машины к движению, отрабатывали перестроение, учились держать равнение, темп и скорость парадных машин.

Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, включая ночные репетиции на Красной площади. Для этого военная техника совершила марш из Алабино в район площадки для стоянки на улице Нижние Мневники в Москве.