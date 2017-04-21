Первые две подлодки проекта 636.3 войдут в состав ТОФ в 2019 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первые две подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский" планируется принять в состав ВМФ в 2019 году, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв.

Серия из шести дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 для ТОФ будет строиться на санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях".

"Уже с июля этого года предприятие начнет строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для ТОФ. Первые две подводные лодки будут названы "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Планируем их принять в состав ВМФ уже в 2019 году", — сказал Королёв в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Он добавил, что в стадии достройки на "Адмиралтейских верфях" находятся две ДЭПЛ типа "Лада" — "Кронштадт" и "Великие Луки".

"Уверен, что они будут успешно достроены. А все лучшие достижения, реализованные в строительстве этих подводных лодок, будут воплощены при проектировании и строительстве ДЭПЛ пятого поколения", — отметил главком ВМФ России.