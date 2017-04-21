Россия и Парагвай подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия и Парагвай подпишут межправительственное соглашение об оборонном сотрудничестве, сообщается в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Парагвай о сотрудничестве в области обороны", — говорится в распоряжении российского правительства от 19 апреля, опубликованном на портале.

Согласно распоряжению, российскому военному ведомству поручено провести с участием заинтересованных федеральных ведомств переговоры с парагвайской стороной и по достижении договоренности подписать это соглашение от имени правительства. Минобороны вправе вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

Проект соглашения предусматривает обмен мнениями и информацией по военным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности; развитие отношений в области совместной подготовки войск, инженерной подготовки, военного образования, военной медицины, военной топографии, военной истории, спорта и культуры. Также планируется обмен опытом миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН и взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, следует из документа.

Стороны будут сотрудничать в форме официальных визитов делегаций, участия в военных учениях и рабочих встречах военных экспертов, подготовки военных кадров, командирования специалистов для совместных мероприятий в военной области.

В проекте документа оговаривается, что "проведение мероприятий в рамках настоящего соглашения зависит от наличия финансирования сторон".