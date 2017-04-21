Россия уничтожила более 97% от общих запасов своего химоружия

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российская Федерация по своим международным обязательствам к 20 апреля ликвидировала 39 тысяч тонн боевых отравляющих веществ — 97,6% от общих запасов, сообщает Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО).

Уничтожение запасов химоружия в РФ проводится в рамках выполнения Россией международных обязательств по химическому разоружению. Основополагающим документом по реализации конвенционных обязательств является федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в РФ" от 21 марта 1996 года.

"Двадцатого апреля 2017 года исполнилось 10 лет со дня выполнения второго этапа программы. К этому времени было уничтожено более 8 000 тонн отравляющих веществ, что составляло 20% от общих запасов, хранившихся в Российской Федерации. В настоящее время реализуется четвертый (заключительный) этап выполнения РФ международных обязательств по химическому разоружению. Уничтожено 39 002,86 тонны отравляющих веществ, что составляет 97,6% от общих запасов", — говорится в сообщении.

После распада СССР Российская Федерация осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия — 40 тысяч тонн. РФ объявила о наличии химоружия на семи объектах. Кожно-нарывного действия — в поселке Горный Саратовской области и городе Камбарка в Удмуртии. Кожно-нарывного и нервно-паралитического действия — в поселках Марадыковский Кировской области и Кизнер в Удмуртии. Нервно-паралитического действия — в городах Щучье Курганской области, Почепе Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области. Наибольшую проблему с точки зрения безопасности представляли запасы кожно-нарывных отравляющих веществ, находящиеся в Камбарке со времен Второй мировой войны.

Химическое оружие в отличие от других боевых средств эффективно поражает отравляющими веществами живую силу противника на большой площади без уничтожения материальных средств. Международное обсуждение вопроса о его запрещении началось в 1968 году; 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.