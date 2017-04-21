В Балтийском море ракетный "Ливень" поразил цели "противника"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Малый ракетный корабль "Ливень" поразил морскую мишень залпом крылатых ракет в ходе учений в акватории Балтийского моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В соответствии с планом отработки плановых курсовых задач на одном из полигонов, расположенных в акватории Балтийского моря, малый ракетный корабль "Ливень" провел залповую ракетную стрельбу по условной морской цели условного противника", — сказал Мартов.

Он добавил, что крылатые ракеты, выпущенные кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль.