Дутерте посетил российский крейсер "Варяг" в порту Манила

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил российский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в порт Манила в рамках визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Ранее сообщалось, что командир крейсера "Варяг" Алексей Ульяненко встретился с командующим ВМС Филиппин.

"В рамках визита ОБК Тихоокеанского флота в порт Манила на гвардейском ракетном крейсере "Варяг" прошла торжественная церемония встречи Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте", — сказал Матвеев.

Отмечается, что президент Филиппин осмотрел корабль, а командир корабля рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера "Варяг", ознакомил с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев. Также Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.

В ходе встречи состоялся обмен сувенирами, также прошло совместное фотографирование президента Республики Филиппины с экипажем флагманского корабля Тихоокеанского флота России.

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего корабли продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ, он продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.