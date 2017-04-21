Песков не стал комментировать сообщения о стягивании сил к границе с КНДР

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что российское руководство якобы приняло решение стянуть силы и вооружения к границе с КНДР на фоне возможного нанесения США удара по Северной Корее.

"Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных", — сказал Песков РИА Новости.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что президент Владимир Путин якобы отправляет дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. При этом издание ссылается на два видео, на которых показаны перемещение военной техники на железной дороге и пролет вертолета. Издание отмечает, что Россия перемещает войска после сообщений о том, что Китай якобы выдвинул 150 тысяч солдат на границу с КНДР.