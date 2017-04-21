Крейсер "Адмирал Нахимов" войдет в состав ВМФ в 2020 году

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" войдет в боевой состав ВМФ после модернизации в 2020 году, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв.

"Процесс перевооружения ВМФ осуществляется логично и планово. Это касается и носителей, и систем вооружения, а также модернизации атомных подводных лодок проектов 949 и 971 и модернизации надводных кораблей. В частности, атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который мы получим в свой состав обновленным в 2020 году", — сказал Королёв в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу.

Он отметил, что "в целях выполнения предприятиями гособоронзаказа в срок налажены контроль и взаимодействие с теми, кто строит для нас корабли и оснащает их оружием".