На сайте Минобороны опубликовали карту парадов Победы в России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Карта с информацией о парадах, проводимых в 28 городах России в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войны, опубликована на официальном сайте Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В преддверии 72-й годовщины Великой Победы на интернет-портале Минобороны России представлена полная карта Парадов Победы с подробной информацией о численности военнослужащих и количестве военной техники, задействованных в военных парадах в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью интерактивного приложения "Карта Парадов Победы" посетители сайта военного ведомства могут ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн. Также в приложении представлена схема построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники на Парадах Победы в 28 городах России.

Кроме того, впервые в приложении "Карта Парадов Победы-2017", для пользователей будут представлены и доступны для скачивания изображения новейшей техники, в числе которых ЗРК "Тор-М2ДТ" и ЗРПК "Панцирь-СА". Планируется, что в дальнейшем на сайте ведомства будет размещена карта салютов, которые запланированы в Москве.

Всего в военных парадах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России примут участие более 90 тысяч военнослужащих. В Москве пройдет самый масштабный парад, где торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10,4 тысячи человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.