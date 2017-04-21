На сайте Минобороны опубликовали карту парадов Победы в России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Карта с информацией о парадах, проводимых в 28 городах России в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войны, опубликована на официальном сайте Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Отмечается, что с помощью интерактивного приложения "Карта Парадов Победы" посетители сайта военного ведомства могут ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн. Также в приложении представлена схема построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники на Парадах Победы в 28 городах России.
Всего в военных парадах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России примут участие более 90 тысяч военнослужащих. В Москве пройдет самый масштабный парад, где торжественным маршем по Красной площади пройдут более 10,4 тысячи человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.