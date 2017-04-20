Россия и Таджикистан подписали протокол о сотрудничестве в сфере ВПК

Военнослужащие во время таджикско-российских учений на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Архивное фото

Военнослужащие во время таджикско-российских учений на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители России и Таджикистана, а также исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков подписали протокол о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщается в четверг на сайте ОДКБ.

В Таджикистане в четверг прошло совместное заседание делегации совета коллегии военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ и представителей заинтересованных министерств, ведомств, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса Таджикистана.

"В протоколе заседания, подписанном им (Семериковым — ред) совместно с руководителями делегаций – заместителем председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации О. И. Бочкаревым и министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Ш. Бобозода, предусмотрены практические мероприятия по формированию кооперационных и интеграционных связей между предприятиями оборонно-промышленных комплексов России и Таджикистана в рамках дальнейшего развития военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ", — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте организации, в ходе заседания между руководителями предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности России и Таджикистана также подписан ряд протоколов о намерениях по развитию сотрудничества.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.