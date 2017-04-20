В учениях Черноморского флота задействовали корабли, авиацию и артиллерию

Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото

Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Порядка 15 кораблей и судов, более 100 единиц техники и до 15 самолетов Черноморского флота (ЧФ) приступили к выполнению задач на полигонах боевой подготовки в рамках командно-штабных учений, сообщает в четверг пресс-служба ЧФ.

"Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения ударные, противолодочные и минно-тральные корабельные группы из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота, суда обеспечения, подразделения артиллерии 22 армейского корпуса, отдельного полка морской пехоты Черноморского флота и самолеты морской авиации ЧФ приступили к выполнению задач в полигонах боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к учениям привлечено порядка 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 100 единиц боевой техники, а также до 15 самолетов морской авиации ЧФ. В частности, для обеспечения действий корабельных сил привлечены суда обеспечения, а также многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

"Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Мираж", ракетные катера "Ивановец", Р-239, Р-60, малые противолодочные корабли "Муромец" и "Суздалец", морской тральщик "Иван Голубец" в рамках двустороннего зачетного тактического учения провели встречный морской бой", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на полигоне "Железный Рог" в Краснодарском крае в соответствии с планами учений были развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион" и самоходные артиллерийские комплексы "Берег", а на морском десантном полигоне "Опук" в Крыму артиллерийские подразделения огнем реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских комплексов и буксируемых гаубиц подавили огневые точки условного противника на побережье.