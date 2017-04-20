Рогозин рассказал, когда определят объемы закупок танка "Армата"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Объемы закупок танка "Армата" будут определены в сентябре — после того, как его в полном варианте представят президенту РФ Владимиру Путину, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отметив, что испытания танка проходят по плану, отрабатываются разные технологии.

"Параметры заказа будут оформлены в рамках новой программы вооружения, мы планируем, что в начале мая ее проект будет внесен в министерство обороны, в коллегию военно-промышленной комиссии, в сентябре она будет доложена уже довольно-таки в собранном варианте президенту России, там в том числе будут определены и объемы закупок этого танка", — сказал Рогозин журналистам, отвечая на вопрос, когда планируется принять на вооружение "Армату".

Он отметил, что в ближайшее время коллегия военно-промышленной комиссии "заслушает доклад по ходу этих работ назначенного недавно нового генерального директора".

"Каких-то осложнений у нас не предвидится в работе с этой машиной", — добавил вице-премьер.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", на базе которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.