Россия ведет разработки гиперзвукового оружия наравне с США, заявил Рогозин

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия ведет разработки по гиперзвуковому оружию наравне с США, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о сверхзвуковой крылатой ракете "Циркон".

"Мы и раньше об этом говорили, о том, что в рамках тематики не сверхзвукового, а гиперзвукового оружия мы наработаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развиваем свои системы. Но я не хочу комментировать все утечки, которые связаны с некими источниками в оборонно-промышленном комплексе или в министерстве обороны. Эти работы действительно ведутся и считаются приоритетными, поскольку гиперзвуковое оружие — это по сути дела совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны", — сказал Рогозин журналистам.

Как сообщалось на сайте Минобороны РФ, новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах будут поставлены в российскую армию до 2025 года. Отмечается, что государственная программа вооружения 2018-2025 годов будет реализовываться с привлечение научного сообщества, так как потребует решения целого ряда научно-технических задач.