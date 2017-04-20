В Средиземном море прошли тренировки летчиков фрегата "Адмирал Григорович"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Экипаж палубного вертолета фрегата "Адмирал Григорович" провел тренировки над Средиземным морем, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"В восточной части Средиземного моря экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ (противолодочный), базирующегося на фрегате Черноморского флота "Адмирал Григорович", который выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского флота в дальней оперативной зоне, провел ряд плановых тренировок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали в море взлёт и посадку на палубу корабля, провели тренировку по поиску и слежению за подлодкой, а также по поиску человека, оказавшегося в воде. Параллельно для проверки надежности работы всех систем авиационного комплекса корабля прошли тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.