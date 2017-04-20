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Безопасность

В учениях МЧС по борьбе с паводком задействовали почти 50 воздушных судов

07:2520.04.2017
(обновлено: 07:31 20.04.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 МЧС России. Архивное фотоВертолет Ми-8 МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Почти 50 самолетов и вертолетов задействованы во втором этапе Всероссийских командно-штабных учений, в ходе которого отрабатываются действия по борьбе с паводком во всех регионах России, об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

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© РИА Новости . В. Акимов
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"В учении задействованы 47 воздушных судов различных ведомств — МЧС России, Росгвардии, Авиалесохраны и других министерств", — сообщили в министерстве.

Он уточнил, что от МЧС России в регионах будет работать воздушная техника Красноярского, Хабаровского и Жуковского авиационно-спасательных центров, а также Северо-Западного и Южного региональных центров МЧС — всего 30 самолетов и вертолетов. Среди них самолеты Ан-74, Ил-76, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32.

"Авиация применяется для переброски и десантирования аэромобильной группировки, мониторинга паводковой обстановки, а также для эвакуации пострадавших с водной поверхности. Кроме того, для мониторинга и оценки обстановки используются беспилотные летательные аппараты", — сообщили в МЧС.

В течение суток в ходе учений будет работать аэромобильная группировка МЧС, общая численность которой составляет более 13,5 тысяч человек. Подразделения аэромобильной группировки привлекаются на крупномасштабные ЧС и пожары. "Группировка создана таким образом, что ее специалисты могут реагировать на шесть основных видов чрезвычайных ситуаций — паводки, природные пожары, крупные транспортные аварии, обрушения зданий, техногенные пожары и ЧС, связанные с химическим, бактериологическим заражением, радиационным загрязнением", — рассказали в МЧС.

Командно-штабные учения МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Во втором этапе учений МЧС задействуют около 800 тысяч человек

Широкомасштабные учения МЧС, в ходе которых будут отработаны действия по ликвидации не только паводков, но и пожаров, начались во всех регионах страны 19 апреля. Они проходят в три этапа и завершатся 21 апреля, когда будут отработаны действия по ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов от них.

В тренировке помимо МЧС участвуют федеральные органы исполнительной власти — Росгидромет, Минздрав, Минкомсвязь, Ростехнадзор, Росводресурсы, Минэнерго, Рослесхоз, Роспотребнадзор, а также региональные структуры.

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